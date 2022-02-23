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11:51 23.02.2022

Токаеву рассказали о планах «АрселорМиттал» по увеличению производства

видеоконференция Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем правления – главным исполнительным директором компании «АрселорМиттал» Лакшми Митталом.

В ходе состоявшейся в режиме видеоконференцсвязи встречи президента Казахстана с Лакшми Митталом был рассмотрен ряд актуальных вопросов деятельности компании «АрселорМиттал Темиртау».

видеоконференция

Фото: akorda.kz

Президент был проинформирован об инвестиционной программе и планах компании по увеличению производства, запуску новых видов продукции и выполнению социальных обязательств в рамках дальнейшего партнерства с Казахстаном. Также обсуждались вопросы обновления оборудования, улучшения материально-технической базы, охраны труда на предприятиях, – отмечено на сайте Акорды.

видеоконференция

Фото: akorda.kz

Глава государства подчеркнул крайнюю важность обеспечения безопасной рабочей среды, соблюдения международных требований безопасности и проведения обучения сотрудников. Токаев указал на необходимость обеспечения достойной оплаты труда казахстанских работников.

совещание

Фото: akorda.kz

Кроме того, отдельное внимание было уделено мерам, предпринимаемым компанией «АрселорМиттал Темиртау», по сокращению выбросов на 30% к 2024 году и на 50% – к 2030 году, а также привлечению общественности Карагандинской области к реализации данной стратегии.

совещание

Фото: akorda.kz

Анастасия Московчук
АрселорМиттал Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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