11:12 23.02.2022
Курс доллара в Казахстане вырос еще на 3,23 тенге
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 437,35 тенге, поднявшись еще на 3,23 тенге, передает Zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437-439 тенге, евро – 494-497 тенге, рос. рубль – 5,55-5,63 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 23 февраля.
Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,37%, составив $92,27 за баррель.
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле поднялась на 0,31% — до $94,14 за баррель.