Курс доллара в Казахстане вырос еще на 3,23 тенге

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437-439 тенге, евро – 494-497 тенге, рос. рубль – 5,55-5,63 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 23 февраля.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,37%, составив $92,27 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле поднялась на 0,31% — до $94,14 за баррель.