Казахстанская молодежь стартовала на ЧМ по лыжному спорту

Первые призеры стали известны в масс-старте у девушек на 15 километров, где казахстанская сборная выставила на старт троих спортсменок. Казахстанские юниорки не смогли попасть в список лучших, показав следующие результаты:

Айша Ракишева — 54-е место.

Елизавета Толмачева — 57-е.

Мария Геращенко — 62-е.

Золотую медаль завоевала немка Хелен Хофманн, серебром наградили Лизу Эрикссон из Швеции. Тува Анин Брусвен-Йенсен из Норвегии завоевала третье место.

Фото: Instagram/ernurbeksultan

А вот у парней весь пьедестал почета остался за российскими лыжниками. Лучшим на дистанции 30 км стал Александр Ившин. За ним финишировали Савелий Коростелев и Никита Денисов. Казахстан на эту гонку заявил троих представителей, которые в итоговом протоколе оказались на следующих позициях: Ернур Бексултан (22-е место), Дидар Касенов (32-е) и Алмас Каримов (38-е).

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