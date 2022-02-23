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12:26 23.02.2022

Казахстанская молодежь стартовала на ЧМ по лыжному спорту

Лыжный спорт ЧМ Старт Фото: olympic.kz
В норвежский город Лигне прибыли лучшие молодые лыжники для участия в мировом первенстве среди юниоров. В первый день данных состязаний были разыграны медали в масс-старте, сообщает Zakon.kz.

Первые призеры стали известны в масс-старте у девушек на 15 километров, где казахстанская сборная выставила на старт троих спортсменок. Казахстанские юниорки не смогли попасть в список лучших, показав следующие результаты:

Айша Ракишева — 54-е место.

Елизавета Толмачева — 57-е.

Мария Геращенко — 62-е.

Золотую медаль завоевала немка Хелен Хофманн, серебром наградили Лизу Эрикссон из Швеции. Тува Анин Брусвен-Йенсен из Норвегии завоевала третье место.

Лыжный спорт ЧМ Масс-старт

Фото: Instagram/ernurbeksultan

А вот у парней весь пьедестал почета остался за российскими лыжниками. Лучшим на дистанции 30 км стал Александр Ившин. За ним финишировали Савелий Коростелев и Никита Денисов. Казахстан на эту гонку заявил троих представителей, которые в итоговом протоколе оказались на следующих позициях: Ернур Бексултан (22-е место), Дидар Касенов (32-е) и Алмас Каримов (38-е).

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Куандык Шынасилов
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