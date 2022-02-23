Гвардеец Диас Сапаралы о январских беспорядках: Толпа была неуправляемая

Ни один воин Нацгвардии не показывал свой страх

Бойцы Регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии РК активно участвовали в ликвидации беспорядков, связанных с январскими событиями. В те тяжелые дни они были на ногах по 22 часа в сутки. В ходе столкновений с агрессивно настроенными людьми сотни из них получили травмы. К сожалению, есть и погибшие.

Гвардеец Диас Сапаралы не понаслышке знает, как все происходило.

4 января я, как обычно, пришел утром на работу, и где-то к обеду поступила информация о массовом скоплении людей в городе, сказали, митингующие выходят. Вечером мы выдвинулись в район ледового комплекса «Алматы Арена». К этому времени там уже было огромное количество людей – несколько тысяч. В основном, молодые ребята. Как только мы спешились, они сразу стали на нас нападать. Произошли столкновения, мы начали их вытеснять. Диас Сапаралы

Фото: пресс-служба в/ч 5571 Регионального командования «Оңтүстік» Нацгвардии РК

Ближе к ночи гвардейцев известили, что митингующие начали нападать на городской акимат, и они выдвинулись в сторону площади Республики.

К тому времени там уже были сотрудники полиции, вспоминает Диас. Нацгвардейцы стали вытеснять с площади протестующих, которые переворачивали и поджигали полицейские машины, проявляли агрессию в отношении правоохранителей, кидали в них палки, камни, арматуру.

5 января под утро мы поехали в сторону улиц Абая – Правды, там тоже было большое скопление людей. Оттуда они пошли на Толе би – Байтурсынова. В тот день как раз был сильный туман в городе, дальше 10 метров ничего не было видно, и агрессивно настроенные молодые люди как будто из тумана бежали на нас. Их было очень много, они выбегали отовсюду – со стороны дворов, домов, проходов – и пытались окружить нас. Нам пришлось немного отойти, поскольку силы были неравные: двести против нескольких тысяч. У каждого из них в руках были дубинки, арматура, камни, и даже бутылки с коктейлем Молотова. Туман был настолько густой, что не видно было, откуда в тебя камень летит. Многие протестующие начали откровенно мародерствовать, и у нас с ними были столкновения. Диас Сапаралы

В этих противостояниях многие сержанты и офицеры Нацгвардии получили различные травмы. Диаса сильно избили: у него была сломана рука, все тело, голова, лицо были в ссадинах и ушибах.

Фото: пресс-служба в/ч 5571 Регионального командования «Оңтүстік» Нацгвардии РК

Это было в тот момент, когда мы под их натиском стали немного отходить. Они кидали в нас камни, били по ногам, и когда наши падали, мы их поднимали и забирали с собой. И вдруг я сам упал – на меня сразу напали, стали бить по голове, по лицу, я пытался защищаться руками, и мне сломали локтевую кость. Толпа была неуправляемая, но среди них были люди постарше, которые кричали: «Не надо его бить, не бейте». По ним было видно, что они просто вышли на митинг и не хотели таких беспорядков, но народу было так много, что все слились в единый поток – и мирно митингующие, и провокаторы, и мародеры. Мы всю ночь были на площади, вытесняли толпу, столкновения не прекращались ни на минуту. У нас не было оружия, мы не стреляли, у нас были только дубинки и щиты. Диас Сапаралы

На вопрос: «О чем ты думал в тот момент, когда лежал под ногами избивавших тебя?» – Диас ответил: «В такие моменты, оказывается, ни о чем не думаешь, даже о смерти. Единственное, думаешь, скорее бы все это закончилось, скорее бы все разошлись. Мы 22 часа были на ногах».

Вечером 5 января Диаса и других гвардейцев, получивших травмы, увезли в больницу.

— Отбили ли январские события желание дальше служить в Нацгвардии, было ли страшно в те дни?

Страх есть у любого человека, особенно в таких ситуациях. Тем более мы впервые видели такой огромный, неуправляемый поток людей, все кричат, орут, свистят, кидают камни. Конечно, было страшно. Но ни один воин Национальной гвардии не показывал свой страх, все стояли до последнего, до конца. За нас больше боялись наши родные, родители. А что касается желания дальше служить, то оно, конечно же, не пропало. Январские события еще больше укрепили наш боевой дух, боевое товарищество, боевое братство. Диас Сапаралы

Во время январских событий около 400 бойцов Регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии РК получили травмы, из них более 200 – в Алматы. В Шымкенте один из гвардейцев был ранен из огнестрельного оружия. К сожалению, двое гвардейцев – Мадияр Кайсаров из Кызылорды и Айбат Аманов из Талдыкоргана – погибли.

Фото: пресс-служба в/ч 5571 регионального командования «Оңтүстік» Нацгвардии РК

Всем молодым людям Диас советует не уходить от службы в армии. По его совету один из младших братишек учится сейчас в Академии Нацгвардии, другой — планирует поступать в военный вуз.

Я считаю, что каждый гражданин нашей страны должен отдать свой долг Родине и служить в армии. Армия учит самодисциплине, укрепляет дух, силу воли. Здесь чисто мужской коллектив, служат настоящие мужчины. Диас Сапаралы

Диас – первый военный в семье. До службы в армии он учился на железнодорожника. На третьем курсе Диаса призвали в армию, пришлось взять академический отпуск. Служить попал на север Казахстана, в одно из красивейших курортных мест – город Кокшетау, в отдельную стрелковую роту.

Летом 2017 года Диас демобилизовался и вернулся в Алматы, продолжил учебу в колледже. Получил диплом. Но работать пошел совсем в другую сферу – в воинскую часть 5571 Регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии РК. По контракту.

Сначала Диаса назначили начальником войскового наряда, потом перевели командиром отделения, а сейчас он – сержант взвода, инструктор по боевой подготовке. Теперь мечтает стать офицером, для этого нужно высшее образование – это одно из условий. Поэтому Диас окончил факультет радиоэлектроники и связи, а летом хочет поступить на юридический факультет. Мечтает сделать хороший карьерный рост.

Мне нравится участвовать в охране общественного порядка, мы тем самым обеспечиваем защиту и спокойствие страны и граждан. У меня тоже есть родственники, и я хочу, чтобы у них были мир, покой, безопасность. Диас Сапаралы

Гвардейцы каждый день выходят на пешие патрули на закрепленные за ними участки и несут службу по охране общественного порядка.