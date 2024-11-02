Сразу два авто пытался угнать мужчина в Кокшетау, но был задержан

В Кокшетау военнослужащий воинской части 5510 Регионального командования "Орталық" Национальной гвардии РК задержал угонщика автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел рано утром 1 ноября во дворе одного из домов. Младший сержант Женис Ахметов, вернувшись домой после службы, проснулся около 5:00 от слов жены: "Кто-то завел нашу машину".

Выйдя во двор, гвардеец увидел, что неизвестный угоняет его автомобиль, и немедленно бросился в погоню.

Злоумышленник, повернув в соседний двор, бросил машину и попытался угнать другой автомобиль. Однако гвардеец, догнав угонщика, успел его задержать.

"Когда меня разбудила жена. я сразу выбежал во двор и увидел, как злоумышленник уезжает на моем автомобиле. Во время погони я заметил, что машина остановилась, застряв в яме. Но угонщик не остановился и предпринял попытку угона другого автомобиля. В этот момент я его догнал и смог задержать", — рассказал Женис Ахметов.

После задержания угонщика младший сержант Ахметов вызвал сотрудников полиции и передал им нарушителя.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.