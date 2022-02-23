Лишь 7 из 10 казахстанцев работают по специальности — исследование

Среди работающего населения 70,7% занятых работали по специальности, полученной в результате обучения, 22,6% – не по своей специальности, еще 6,7% занятых в принципе никогда не обучались, – говорится в публикации Ranking.kz.

Эксперты отмечают, что 3,8 млн человек имели среднее профессиональное (специальное), 3,6 млн человек — высшее и послевузовское, 1,3 млн человек — начальное, основное, общее среднее или начальное профессиональное образование.

Стоит отметить, что 6,7 млн человек (плюс 0,6% за год) среди занятых составляли наемные работники.

Еще 1,6 млн человек – индивидуальные предприниматели, 493,6 тыс. – независимые работники, 14,6 тыс. – физические лица, являющиеся учредителями товариществ, акционерами (участниками) акционерных обществ, а также членами производственных кооперативов, 10,7 тыс. занимались частной практикой, – уточнили исследователи.

В региональном разрезе больше всего занятых числилось в Алматы: 979,3 тыс. человек — на 2,6% больше, чем годом ранее.

В тройке лидеров также оказались Алматинская (971,2 тыс. человек, минус 0,4% за год) и Туркестанская (777,2 тыс. человек) области. Меньше всего занятых числилось в Северо-Казахстанской области: 286,6 тыс. человек – столько же, сколько годом ранее.

В разрезе отраслей больше всего занятых относилось к сфере оптовой и розничной торговли, а также авторемонта: 1,5 млн человек — на 3,3% больше, чем годом ранее.

Среди ключевых по численности занятого населения отраслей также оказались сельское, лесное и рыбное хозяйство (1,1 млн человек, минус 3,9% за год) и образование (1,1 млн человек, плюс 1,5%).