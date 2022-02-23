Землетрясение произошло на территории Казахстана

23 февраля в 11 час. 03 мин. 34 сек. алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 352 км на запад от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9,4. Магнитуда MPV 4. Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК

Координаты эпицентра землетрясения: 42.85° с.ш. 72.61° в.д.; глубина – 5 км.

Сейсмологи отметили, что сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.