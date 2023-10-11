Землетрясение произошло на территории Алматинской области
Фото: indiana university
Эпицентр землетрясения располагался в 249 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.
По информации Департамента по ЧС Алматинской области, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.
Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 11 октября в 11 час 27 мин. 51 сек. алматинского времени зарегистрировано землетрясение.
"Энергетический класс землетрясения: 9.0. Магнитуда MPV: 4.3. Координаты эпицентра: 42.63° с.ш. 79.86° в.д. Глубина: 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет", – говорится в сообщении.
Порядок действий при землетрясении:
- покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
- если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
- ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов.
- отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
- не входите в дома: толчки могут повториться;
- не пользуйтесь лифтами;
- не зажигайте спички, свечи:
- не прикасайтесь к проводам;
- окажите первую помощь пострадавшим.
Ранее в МЧС РК рассказали, как собрать "тревожный чемоданчик" – так называют базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны ЧС, будь то землетрясение, наводнение, пожар.
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