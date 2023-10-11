Землетрясение произошло на территории Алматинской области

Эпицентр землетрясения располагался в 249 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента по ЧС Алматинской области, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 11 октября в 11 час 27 мин. 51 сек. алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

"Энергетический класс землетрясения: 9.0. Магнитуда MPV: 4.3. Координаты эпицентра: 42.63° с.ш. 79.86° в.д. Глубина: 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет", – говорится в сообщении.

Порядок действий при землетрясении:

покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);

если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;

ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов.

отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;

не входите в дома: толчки могут повториться;

не пользуйтесь лифтами;

не зажигайте спички, свечи:

не прикасайтесь к проводам;

окажите первую помощь пострадавшим.

Ранее в МЧС РК рассказали, как собрать "тревожный чемоданчик" – так называют базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны ЧС, будь то землетрясение, наводнение, пожар.