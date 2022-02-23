Самолет Ан-2 загорелся близ Аральска

Сегодня в 12:30 при посадке в 10 км южнее от Аральска произошло возгорание воздушного судна Ан-2 частной авиакомпании «Тараз Жана Алем». Воздушное судно выполняло санитарный рейс TJA5217 по маршруту Кызылорда – Аральск. Пресс-служба Комитета гражданской авиации

По информации ведомства, на борту находились два члена экипажа и один пассажир. Жертв и пострадавших нет.

Департаментом по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК будет проведено расследование.