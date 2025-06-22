Легкомоторный самолет разбился близ Астаны: погибли два человека

В Астане потерпел крушение легкомоторный самолет TL-2000. На борту находились два члена экипажа, они погибли, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства транспорта РК, авиакатастрофа случилась сегодня, 22 июня 2025 года, около 11:30.

"Судно выполняло учебно-тренировочный полет в районе аэродрома Жоламан. Самолет принадлежит частному лицу. По полученным предварительным данным, на борту находились два члена экипажа, оба погибли", – пояснили в ведомстве.

В данный момент для расследования инцидента создана комиссия.

Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта РК выехали на место катастрофы.

Ранее сообщалось о находке черных ящиков самолета Air India AI171. Борт рухнул 12 июня 2025 года на здание общежития для врачей вблизи аэропорта города Ахмадабад на западе Индии. На борту находились 242 человека, среди которых 13 детей, а также два пилота и 10 бортпроводников.

Единственным выжившим в результате крушения самолета в Индии оказался 40-летний гражданин Великобритании Вишваш Кумар Рамеш. Мужчина сидел в самолете на месте рядом с аварийным выходом. Он возвращался в Лондон со своим братом после того, как навестил семью в Индии.