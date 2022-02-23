Кто должен сдать декларацию о доходах до 31 марта

В КДГ напомнили, что 31 марта 2022 года наступает срок сдачи «Декларации по индивидуальному подоходному налогу» (ф. 240.00) за 2021 год.

Декларация представляется физическими лицами при получении следующих видов доходов:

доход от сдачи в аренду имущества лицам, не являющимся налоговыми агентами;

доход от прироста стоимости при реализации имущества в РК (находившихся на праве собственности менее года квартир, домов, дачных строений, гаражей, объектов личного подсобного хозяйства, земельных участков или земельных долей, целевым назначением которых с даты возникновения права собственности до даты реализации являются индивидуальное жилищное строительство, дачное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, под гараж, а также садоводства, на котором не расположены объекты, механических транспортных средств или прицепов);

доход от прироста стоимости при реализации иного имущества в РК (недвижимого имущества, земельных участков или земельных долей, инвестиционного золота, ценных бумаг, производных финансовых инструментов, доли участия в уставном капитале юридического лица);

доход от уступки права требования, в том числе доли в жилом доме (здании) по договору о долевом участии в жилищном строительстве;

доход от реализации имущества, полученный из источников за пределами РК (от реализации имущества, ценных бумаг, долговых ценных бумаг, доли участия);

доход от прироста стоимости при передаче и имущества (кроме денег) в качестве вклада в уставный капитал;

доход от прироста стоимости при реализации прочих активов индивидуального предпринимателя, применяющего специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса либо для крестьянских или фермерских хозяйств.

Кроме того, декларацию ф. 240.00 обязаны предоставить по своим доходам адвокаты, нотариусы, судебные исполнители, медиаторы, трудовые иммигранты-резиденты, домашние работники, физические лица-нерезиденты в соответствии с разделом 19 Налогового кодекса, а также граждане РК, получившие доход работника по трудовым договорам (контрактам) или договорам гражданско-правового характера, заключенным с дипломатическими и приравненными к ним представительствами, консульскими учреждениями иностранных государств, общественными организациями и фондами, не являющимися налоговыми агентами.

А также физические лица, имевшие на праве собственности недвижимое имущество, ценные бумаги, долю участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами республики по состоянию на 31 декабря 2021 года.