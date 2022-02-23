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Законодательство РК
14:42 23.02.2022

В МВД прокомментировали информацию об отставке Ерлана Тургумбаева

слухи об отставке Фото: пресс-служба МВД РК
Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев работает в штатном режиме. Таким образом в ведомстве отреагировали на появившиеся слухи об увольнении главы МВД, сообщает Zakon.kz.

Ранее в казахстанских Telegram-каналах были опубликованы сообщения о предстоящей отставке министра внутренних дел.

Информация об отставке министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева не соответствует действительности. Глава ведомства работает в штатном режиме. Пресс-служба МВД РК

Ерлан Тургумбаев является главой министерства с 12 февраля 2019 года.

Анастасия Московчук
МВД РК Тургумбаев Ерлан Казахстан
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