14:42 23.02.2022
В МВД прокомментировали информацию об отставке Ерлана Тургумбаева
Фото: пресс-служба МВД РК
Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев работает в штатном режиме. Таким образом в ведомстве отреагировали на появившиеся слухи об увольнении главы МВД, сообщает Zakon.kz.
Ранее в казахстанских Telegram-каналах были опубликованы сообщения о предстоящей отставке министра внутренних дел.
Информация об отставке министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева не соответствует действительности. Глава ведомства работает в штатном режиме. Пресс-служба МВД РК
Ерлан Тургумбаев является главой министерства с 12 февраля 2019 года.