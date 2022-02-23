В МВД прокомментировали информацию об отставке Ерлана Тургумбаева

Ранее в казахстанских Telegram-каналах были опубликованы сообщения о предстоящей отставке министра внутренних дел.

Информация об отставке министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева не соответствует действительности. Глава ведомства работает в штатном режиме. Пресс-служба МВД РК

Ерлан Тургумбаев является главой министерства с 12 февраля 2019 года.