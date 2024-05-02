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Законодательство РК

Ерлана Тургумбаева арестовали на два месяца

Тургумбаева арестовали, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 17:51 Фото: МВД РК
Бывшего министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева взяли под стражу на период досудебного расследования, сообщает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в Генеральной прокуратуре РК.

"Специализированным следственным судом города Астаны 30 апреля 2024 года санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-министра внутренних дел Тургумбаева Е. З. сроком на два месяца", – сообщили в ведомстве.

30 апреля 2024 года в надзорном органе сообщили о том, что 29 апреля за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия, задержан экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Подробности досудебного расследования не разглашают в связи с тем, что в уголовном деле есть сведения, составляющие государственные секреты.

А 20 марта в Генпрокуратуре РК заявили, что экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев допрошен в рамках расследований, связанных "с необеспечением правопорядка и безопасности в период январских событий, а также применением пыток к гражданам".

19 марта 2024 года в соцсетях писали, что в отношении бывшего министра внутренних дел Казахстана завели уголовное дело. Отмечалось, что Ерлана Тургумбаева подозревают в злоупотреблениях должностными полномочиями. Действующий глава МВД РК тогда заявил: "МВД не расследует, поэтому комментировать не могу".

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