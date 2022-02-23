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14:56 23.02.2022

Лор-врач рассказала, как избавиться от боли в горле при «Омикроне»

Омикрон Фото: Zakon.kz
У большинства пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19 «омикрон-штамма», помимо общих симптомов, таких как повышенная температура тела, слабость, разбитость, часто наблюдаются сильная боль в горле, а также осиплость, першение или потеря голоса, передает Zakon.kz.

Врач-отоларинголог высшей категории Юлия Голонова в эфире телеканала «Доктор» рассказала, как правильно лечить больное горло.

Она пояснила, что заразившийся может испытывать, чаще всего по ночам, сильную боль в горле, которая днем проходит, а в ночные часы возвращается. Врач отметила, что пациенты жалуются на то, что трудно и неприятно глотать, но при осмотре выясняется, что слизистая не воспалена, она розового цвета, без налета.

Постепенно (боль. – Прим. ред.) опускается на голосовые связки и появляется длительная осиплость голоса, которая тоже приносит очень большой дискомфорт.Врач-отоларинголог Юлия Голонова

Специалист отметила, что при заражении «омикрон-штаммом» коронавируса наблюдается больше респираторных симптомов, чем при «дельта-штамме».

Это заложенность носа может быть, отечность в носу, боли в горле, длительный кашель непроходящий, осиплость голоса тоже очень характерна.Врач Юлия Голонова

Отоларинголог посоветовала три-четыре раза в день применять сосательные таблетки, пастилки или спреи для горла для облегчения боли.

Кроме этого, врачи советуют следующие рекомендации:

1. Пользоваться увлажнителем воздуха, чтобы облегчить состояние слизистых оболочек. Для нормального их функционирования влажность воздуха в помещении должна быть больше 35-40%. Из-за работающих зимой систем отопления воздух в помещении пересушен, это усугубляет состояние пациента, усиливает боль в горле.

2. Можно рассасывать пастилки с растительными экстрактами (эвкалиптом, шалфеем). Они оказывают противовоспалительное действие и способствуют увлажнению слизистой.

3. Подбор лекарственной терапии осуществляется строго специалистом. Если осиплость голоса сохраняется более трех дней, это требует незамедлительного обращения к лор-врачу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Оксана Житникова
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