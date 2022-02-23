Житель Павлодара выиграл 4 млн тенге в лотерею «Сәтті Жұлдыз»

По словам счастливчика, ранее он покупал моментальные билеты, но в последнее время стал отдавать предпочтение TeleBingo. Упорство и вера в успех были вознаграждены долгожданным крупным выигрышем – 4 млн 399 тыс. тенге. Денежный приз мужчина планирует положить на депозит.

Просто счастлив, что мне выпала такая удача, – признался павлодарец.

Победитель также отметил, что национальной лотерее он доверял всегда и старался покупать по два билета.

Продавец лотерейных билетов Светлана рассказала, что мужчине достался самый крупный выигрыш на ее памяти, хотя победы нередки.

Между тем главный приз TeleBingo достиг 230 млн 900 тыс. тенге.

6 марта в лотерее TeleBingo состоится розыгрыш квартиры. Для участия необходимо приобрести пять билетов одним чеком.

Также с 15 февраля по 15 апреля действует акция «Наурыз GO», по условиям которой необходимо купить билеты любой тиражной лотереи на сумму 5000 тенге и более одним чеком. Билеты, купленные онлайн, регистрируются автоматически.

Приз – 500 000 тенге. Победителями станут 20 участников лотереи. Розыгрыш состоится 16 апреля.