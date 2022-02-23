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15:22 23.02.2022

Туман и ветер – прогноз погоды на 24 февраля в Казахстане

Погода в Казахстане, ветер Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24 февраля, передает Zakon.kz.
Ложбина циклона из районов Белого моря будет оказывать влияние на северные, центральные и восточные регионы РК, с чем сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдет снег с метелью, также ожидается гололед. На остальной территории страны сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман и усиление ветра. РГП «Казгидромет»

В Акмолинской области ночью и утром на юге и западе области ожидается туман, утром и днем на севере, западе области – низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем на севере, западе области порывы 25 м/с, на юге области – туман, на северо-востоке, севере, западе области – низовая метель, гололед.

На северо-западе Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, на юге и востоке области – туман.

На севере Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью – с низовой метелью.

На западе, востоке, в центре Атырауской, на востоке, юго-востоке Актюбинской, юге Павлодарской, западе, севере, востоке Карагандинской, на севере Кызылординской, ночью и утром на севере, в горных районах Жамбылской, на юге и в горных районах Туркестанской, на севере Мангистауской области ожидается туман.

Ночью в Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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