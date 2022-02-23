Тело мужчины нашли возле школы в Акмолинской области

19 февраля в 10:35 в отдел полиции Буландынского района поступило телефонное сообщение от акима сельского округа, который сообщил, что возле школы в с. Алтынды обнаружено тело мужчины. Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области

Полицейские установили личность подозреваемой – ею оказалась 69-летняя местная жительница.

18 февраля около 15:00 мужчина пришел к своей знакомой. В ходе распития спиртных напитков и возникшей ссоры женщина ударила своего оппонента ножом в область грудной клетки. Назначена экспертиза. Пресс-служба ДП Акмолинской области

Как уточнили в ведомстве, досудебное расследование ведется по ст. 99 ч.1 УК РК «Убийство».