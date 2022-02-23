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Законодательство РК
15:24 23.02.2022

Тело мужчины нашли возле школы в Акмолинской области

акмолинская область, мужчина, тело, школа, полиция Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области возле школы обнаружили тело мужчины. Полицейские расследуют дело об убийстве, передает Zakon.kz.
19 февраля в 10:35 в отдел полиции Буландынского района поступило телефонное сообщение от акима сельского округа, который сообщил, что возле школы в с. Алтынды обнаружено тело мужчины.Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области

Полицейские установили личность подозреваемой – ею оказалась 69-летняя местная жительница.

18 февраля около 15:00 мужчина пришел к своей знакомой. В ходе распития спиртных напитков и возникшей ссоры женщина ударила своего оппонента ножом в область грудной клетки. Назначена экспертиза.Пресс-служба ДП Акмолинской области

Как уточнили в ведомстве, досудебное расследование ведется по ст. 99 ч.1 УК РК «Убийство».

Динара Халдарова
Акмолинская область
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