На железнодорожных путях в Акмолинской области нашли тело
Фото: freepik
На железнодорожных путях в Акмолинской области обнаружили тело, сообщает Zakon.kz.
Информацию подтвердили в департаменте полиции на транспорте. Тело обнаружили на железнодорожном перегоне Боровое – Джамантуз.
Некоторые СМИ сообщают, что погибший был студентом.
"6 октября текущего года в линейном отделе полиции на станции Кокшетау начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", – прокомментировали в ДП на транспорте.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.
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