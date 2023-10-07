На железнодорожных путях в Акмолинской области нашли тело

На железнодорожных путях в Акмолинской области обнаружили тело, сообщает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в департаменте полиции на транспорте. Тело обнаружили на железнодорожном перегоне Боровое – Джамантуз.

Некоторые СМИ сообщают, что погибший был студентом.

"6 октября текущего года в линейном отделе полиции на станции Кокшетау начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", – прокомментировали в ДП на транспорте.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.