Казахстан без медалей Олимпиады в Пекине: какие изменения ожидают НОК

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Андрей Крюков сообщил, что на участие Казахстана в зимних Олимпийских играх в Пекине ушло 248 млн тенге, из них 107 млн выделила авиакомпания Air Astana на чартерные рейсы.

Также Генсек НОК поделился данными по ежегодным тратам на каждый зимний вид спорта.

Биатлон – 384 млн тенге, горнолыжный спорт – 100 млн тенге, конькобежный спорт – 400 млн тенге, лыжные гонки – 363 млн тенге, керлинг – 200 млн тенге, прыжки на лыжах с трамплина – 198 млн тенге, сноуборд – 14 млн тенге, фигурное катание – 143 млн тенге, фристайл-могул – 562 млн тенге, фристайл-акробатика – 319 млн тенге, хоккей с шайбой (мужчины и женщины) – 259 млн тенге, шорт-трек – 392 млн тенге. Андрей Крюков

Генеральный секретарь НОК отметил, что национальным сборным были обеспечены все необходимые условия, поддержку оказали президент и правительство страны. Все вопросы решались оперативно, чувствовалось содействие со стороны государства.

Удалось привлечь 2 млрд тенге спонсорских средств. Динамика бюджета за олимпийский цикл в зимних видах спорта с 2018 по 2021 год сложилась следующим образом: в 2018 году было выделено 12,3 млрд тенге, в 2019 году — 13,1 млрд тенге, в 2020 году — 10,8 млрд тенге (сокращение из-за пандемии коронавируса), в 2021 году — 15,5 млрд тенге.

Эти деньги позволяют поддерживать систему, защищать от «разморозки», поддерживать на плаву зимние виды спорта. В других странах суммы намного выше. Шорт-трекист Абзал Ажгалиев обозначил глобальную проблему – сложности с приобретением дорогостоящего инвентаря. Ребятам, условно говоря, приходится покупать коньки за три или четыре месяца до начала Игр, а коньки должны быть на складе заранее. Мы поднимаем этот вопрос весь период деятельности, надо решать проблему с нормативными документами, которые ограничивают некоторые процедуры. Решение вопроса – такая же необходимость, как запуск полноценных Центров олимпийской подготовки. Должны быть внесены в календарь выезды на соревнования, чтобы юноши и девушки не теряли мотивацию. Совместно с МКС будем продолжать работу и надеяться, что эти вопросы должны быть решены. Генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков

Директор Дирекции спорта НОК РК Елсияр Канагатов объяснил, почему нельзя закрывать финансирование на те виды, в которых казахстанские спортсмены не получили лицензии на зимнюю Олимпиаду.

Если мы закроем финансирование, то этих видов вообще не будет. Есть чемпионаты Азии, Кубки мира, куда спортсмены готовятся. Иногда говорят, нужно финансировать только те виды, которые представлены на ОИ, но ведь нужно участвовать в других соревнованиях, чтобы, в том числе, попасть на Олимпиаду. 13 зимних видов спорта развиваем, мы должны их финансировать, даже если они не попали на Игры. Их урезали, так как нет лицензий, но основных спортсменов должны поддерживать и работать. Елсияр Канагатов

В НОК РК также отметили, что озвученные средства используются на операционное управление, но их не хватает на инвестиции в спорт.

Уполномоченный государственный орган — Министерство культуры и спорта — планирует с апреля забрать у Национального олимпийского комитета госзадание на подготовку сборных. НОК при этом продолжит заниматься привычной работой.

Обстоятельства при передаче госзадания в НОК в 2018 году были осложнены коррупционными рисками, этого требовала ситуация. Мы взяли на себя ответственность, понимали риски. Спортсмен готовится от 7 до 15 лет к Олимпийским играм, а не за один год. Наша задача была – обеспечить прозрачность, повысить роль федераций. Мы отчитываемся каждый месяц, за каждый тенге, все подробно, куда, кому и что ушло. Ежегодно мы проходим аудиторскую проверку, все отчеты публикуем на сайте. Все цифры не скрываем. Счетный комитет нас проверил, деньги были использованы по назначению. В пандемию, несмотря на сложности, выполнили свои обязательства. Мы все в одной лодке. Если принимаемая в апреле мера улучшит ситуацию в спорте, то мы будем рады. Генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков

При этом в НОК отметили, что передача госзадания на подготовку национальных сборных общественной организации применяется во всем мире, и для казахстанского спорта в 2018-м году это стало эволюционным шагом.

Национальный олимпийский комитет – общественная организация согласно олимпийской хартии, занимается институциональной деятельностью. Наша миссия – развитие федераций, продвижение олимпийских ценностей. НОК РК не развивает спорт как госорган, за развитие спорта отвечают госорганы, но комитет принимает полноценное участие, а госзадание – пример солидарной ответственности. Финансовые средства в рамках госзадания направляются на выполнение календаря Министерства культуры и спорта, прием сотрудников, финансирование спортсменов и их программ подготовки. Деятельность НОК не финансируется из бюджета, задача комитета – консолидация усилий общественности. Андрей Крюков

Генеральный секретарь НОК отметил, что по завершении договора с уполномоченным органом о подготовке национальных сборных комитет предложит создать общественный совет для обеспечения прозрачного распределения финансов.

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