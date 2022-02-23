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Законодательство РК
16:33 23.02.2022

Две спецоперации прошли в Алматы

задержание Фото: Zakon.kz
Две спецоперации по задержанию участников ограблений оружейных магазинов прошли в Алматы. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов, передает Zakon.kz.

Были задержаны трое подозреваемых.

Двум из них по 25 лет и одному – 27. Часть похищенного оружия обнаружена и изъята в одном из домов в микрорайоне Достык, другая – в поселке Жамбыл на территории Карасайского района Алматинской области. Мы обнаружили четыре гладкоствольных ружья разных марок, автомат, 720 патронов, пять охотничьих ножей, арбалет, оптический прицел и амуницию. Рустам Абдрахманов

Награбленное оружие подозреваемые прятали в подвале домов, присыпав песком. Они уже дали признательные показания и рассказали о краже.

Уголовное дело в отношении троих подозреваемых расследуется по ст.291 ч.3 УК РК «Хищение оружия боеприпасов, взрывчатых веществ». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Рустам Абдрахманов

Также проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ход и результаты расследования поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы.

Анастасия Стативкина
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