В семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

На западе, севере, востоке Карагандинской области, а также в Караганде и Жезказгане ожидается туман.

24 февраля на северо-востоке, севере, западе Северо-Казахстанской области, а также в Петропавловске – низовая метель, гололед. На юге области ожидается туман.

24-26 февраля на севере Кызылординской области – туман.

Ночью и утром 24 февраля на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

24 февраля ночью на севере Западно-Казахстанской области и в городе Уральске – гололед. На севере, западе области ожидается туман.

На востоке, юго-востоке Актюбинской области и в городе Актобе – туман.

24 февраля на западе, востоке, в центре Атырауской области и в городе Атырау ожидается туман.