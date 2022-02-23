Еркебулан Дауылбаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Еркебулан Дауылбаев родился в 1978 году в Южно-Казахстанской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

ЮКГУ им. М. Ауэзова;

Трудовой стаж:

Инспектор главного управления таможни по ЮКО (1999-2002).

Старший инспектор, главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника отдела по борьбе с контрабандой Главного управления таможни по ЮКО (2002-2009).

Начальник отдела ГАСК по ЮКО, заместитель начальника Управления строительства по ЮКО, и.о. начальника Управления по борьбе с контрабандой Департамента таможенного контроля, начальник Управления строительства по ЮКО (2010-2014).

Заместитель директора ТОО «АгроНК» (10.2014-02.2016).

Заместитель председателя южноказахстанского областного филиала партии «Нур Отан»» (02.2016-07.2017).

Заместитель председателя Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК (10.07.2017-01.2018).

Советник акима Жамбылской области (01.2018-05.2018).

Заместитель акима Жамбылской области (05.2018-05.2020).