19:41 23.02.2022
Алматинец подозревается в краже у врача куртки, денег и обуви
Фото: Zakon.kz
По данным следствия, получив медицинскую помощь, 30-летний мужчина решил самовольно покинуть стационар и «позаимствовал» теплые вещи у хирурга, передает Zakon.kz.
О преступлении в Facebook рассказал начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов. По его словам, у фигуранта дела, самовольно решившего уйти из стационара, не было при себе верхней одежды и обуви. Зайдя в ординаторскую, он забрал подходящие по размеру куртку с деньгами в кармане и обувь хирурга.
Подозреваемого удалось вычислить по камерам видеонаблюдения и задержать по горячим следам. Похищенные вещи вернули владельцу, деньги задержанный успел потратить.
Расследуется уголовное дело по статье 188 УК РК («Кража чужого имущества»). Подозреваемый дал признательные показания.