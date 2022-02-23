Алматинец подозревается в краже у врача куртки, денег и обуви

О преступлении в Facebook рассказал начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов. По его словам, у фигуранта дела, самовольно решившего уйти из стационара, не было при себе верхней одежды и обуви. Зайдя в ординаторскую, он забрал подходящие по размеру куртку с деньгами в кармане и обувь хирурга.

Подозреваемого удалось вычислить по камерам видеонаблюдения и задержать по горячим следам. Похищенные вещи вернули владельцу, деньги задержанный успел потратить.

Расследуется уголовное дело по статье 188 УК РК («Кража чужого имущества»). Подозреваемый дал признательные показания.