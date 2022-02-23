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Законодательство РК
19:41 23.02.2022

Алматинец подозревается в краже у врача куртки, денег и обуви

Наручники Фото: Zakon.kz
По данным следствия, получив медицинскую помощь, 30-летний мужчина решил самовольно покинуть стационар и «позаимствовал» теплые вещи у хирурга, передает Zakon.kz.

О преступлении в Facebook рассказал начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов. По его словам, у фигуранта дела, самовольно решившего уйти из стационара, не было при себе верхней одежды и обуви. Зайдя в ординаторскую, он забрал подходящие по размеру куртку с деньгами в кармане и обувь хирурга.

Подозреваемого удалось вычислить по камерам видеонаблюдения и задержать по горячим следам. Похищенные вещи вернули владельцу, деньги задержанный успел потратить.

Расследуется уголовное дело по статье 188 УК РК («Кража чужого имущества»). Подозреваемый дал признательные показания.

Ирина Мишура
Таймерденов Канат Алматы
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