В Украине вводят режим ЧП

Окончательное решение должна утвердить Верховная рада в течение 48 часов, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга, трансляция которого проводилась на странице ведомства в Facebook.

Касательно Донецкой и Луганской областей, там есть отдельный режим, он урегулирован на сегодняшний день нашим законодательством. Поэтому там чрезвычайное положение не вводится, к большому сожалению, оно там введено уже давно, начиная с 2014 года. Секретарь СНБО Алексей Данилов

При необходимости режим ЧП могут продлить до 60 дней, меры будут ужесточать или смягчать в зависимости от ситуации в регионах страны, добавил он.

Отвечая на вопрос, будет ли вводиться комендантский час, Данилов отметил, что такое решение могут принимать региональные штабы в зависимости от ситуации.