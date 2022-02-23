Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:31 23.02.2022

В Украине вводят режим ЧП

Украина режим ЧП Фото: Facebook/Рада національної безпеки і оборони України
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении режима ЧП на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, сообщает Zakon.kz.

Окончательное решение должна утвердить Верховная рада в течение 48 часов, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга, трансляция которого проводилась на странице ведомства в Facebook.

Касательно Донецкой и Луганской областей, там есть отдельный режим, он урегулирован на сегодняшний день нашим законодательством. Поэтому там чрезвычайное положение не вводится, к большому сожалению, оно там введено уже давно, начиная с 2014 года. Секретарь СНБО Алексей Данилов

При необходимости режим ЧП могут продлить до 60 дней, меры будут ужесточать или смягчать в зависимости от ситуации в регионах страны, добавил он.

Отвечая на вопрос, будет ли вводиться комендантский час, Данилов отметил, что такое решение могут принимать региональные штабы в зависимости от ситуации.

Константин Вноровский
Украина
Обещание покончить с фаворитизмом будет выполнено в полной мере – Токаев
22.02.2022
Токаев и Путин поговорили о ситуации вокруг Украины
22.02.2022
Планируется строительство скоростной ж/д магистрали Туркестан – Шымкент – Ташкент
22.02.2022
Ставка утильсбора на автотранспорт и сельхозтехнику будет снижена на 50%
23.02.2022
В МВД прокомментировали информацию об отставке Ерлана Тургумбаева
23.02.2022
Главная Топ LIVE Все