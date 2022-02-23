Задержан экс-заместитель председателя КНБ РК Марат Осипов

В пресс-службе КНБ сообщили, что его подозревают в превышении должностных полномочий.

Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по фактам насильственного захвата власти, государственной измены и превышения должностных полномочий в отношении бывших председателя КНБ К. Масимова, заместителей председателя КНБ А. Садыкулова, Д. Ергожина и других.