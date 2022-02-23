21:29 23.02.2022
Задержан экс-заместитель председателя КНБ РК Марат Осипов
Фото: Zakon.kz
В пресс-службе КНБ сообщили, что его подозревают в превышении должностных полномочий.
Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по фактам насильственного захвата власти, государственной измены и превышения должностных полномочий в отношении бывших председателя КНБ К. Масимова, заместителей председателя КНБ А. Садыкулова, Д. Ергожина и других.
Наряду с этим 22 февраля текущего года по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший заместитель председателя КНБ Осипов М.С. 23 февраля т.г. с санкции суда в отношении него применена мера пресечения – содержание под стражей. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Пресс-служба КНБ РК