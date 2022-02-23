Сбитую девочку водитель увез с собой – полиция Семея ведет поиск

Утверждается, что инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе в районе ТД «Радуга» города Семея.

Факт был зарегистрирован в Затонском отделе полиции УП города. Стражи порядка приступили к поиску.

Личный состав Управления полиции города Семея ориентирован на установление личности водителя, допустившего наезд на ребенка. Были отработаны медицинские учреждения. В ходе проверки не установлено обращение на канал «103» по факту получения телесных повреждений в результате ДТП ребенка в возрасте 7-15 лет. Пресс-служба ДП ВКО

Стоит отметить, что в Семее не зарегистрировано обращений по факту исчезновения детей.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей водителя и ребенка.