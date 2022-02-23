ЕС ввел санкции против России за признание ДНР и ЛНР

Также в список попали 27 физлиц и организаций, передает РИА Новости.

Санкции предусматривают запрет на поездки этих лиц в ЕС и замораживание активов. А еще Брюссель запретил европейскому бизнесу любые экономические операции с ДНР и ЛНР.

Совет ЕС принял сегодня пакет мер в качестве ответа на решение Российской Федерации признать неконтролируемые правительством территории Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований и на последующее решение направить туда войска. Текст заявления

Списки, как отметили в Евросоюзе, будут опубликованы в ближайшие часы.

Во вторник, 22 февраля, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскрыл подробности санкций против России после признания ДНР и ЛНР. По его словам, новые ограничения не позволят депутатам Госдумы ездить на шопинг в Милан и вечеринки в Сен-Тропе. «Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене», — подчеркнул Боррель.

Позже он удалил этот твит.