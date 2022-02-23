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22:53 23.02.2022

Чтобы спасти человека, алматинские пожарные вскрыли решетки

Пожар в микрорайонах Алматы, вскрытие решетки Фото: прес-служба ДЧС города Алматы
В ночь на 23 февраля в одном из четырехэтажных домов 4 мкр Алматы вспыхнул пожар. Огнеборцам удалось спасти мужчину, сообщает Zakon.kz.

Звонок поступил на пульт «101» ДЧС в 1:20. Горел дом около кинотеатра «Сарыарка».

Несмотря на узкие проезды и заставленные автомобилями дворы, пожарные расчеты прибыли на место через 7 минут. Их встретили соседи, рассказавшие, что в загоревшейся квартире могут находиться дети.

Из окна первого этажа валил дым. Дверь была закрыта наглухо. С обратной стороны дома через окно, закрытое решетками, звал на помощь мужчина. Он оказался в западне, отрезанный огнем. Единственный путь от огня и токсичного дыма к воздуху был через открытую форточку. Но покинуть квартиру мужчина не мог из-за железной решетки на окне.

Начальником караула было принято решение вскрыть ее. 51-летний мужчина благополучно был вызволен и передан бригаде скорой медицинской помощи. К счастью, в момент пожара супруги с детьми дома не было.

Пожар был локализован за 14 минут с момента прибытия первых расчетов, ликвидирован в 01:54. Как оказалось, загорелась мебель из-за короткого замыкания электропроводки (нарушена изоляция). Пресс-служба ДЧС города Алматы

Константин Вноровский
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