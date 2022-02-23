Казахстанец встал после нокдауна и выиграл главный бой турнира RCC

Бой состоялся в Екатеринбурге и продлился все три раунда, по итогам раздельным решением победу одержал Хамзин, передает Sports.kz.

Необходимо отметить, что Ильяс побывал в нокдауне, но сумел восстановиться.

Для Ильяса Хамзина это девятая победа в его профессиональной карьере в ММА, а Луан Сантьяго в шестой раз покинул плетку побежденным. Добавим, что на протяжении всей своей карьеры Хамзин выступает в российском промоушне Russian Cagefighting Championship с 2018 года, и это был его одиннадцатый бой.