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23:17 23.02.2022

Казахстанец встал после нокдауна и выиграл главный бой турнира RCC

Бой с Сильвой, Екатеринбург, нокдаун Фото: Instagram/twins__777
Казахстанский боец ММА Ильяс Хамзин в главном бою турнира лиги RCC встретился с бразильцем Мичелом Сильвой, сообщает Zakon.kz.

Бой состоялся в Екатеринбурге и продлился все три раунда, по итогам раздельным решением победу одержал Хамзин, передает Sports.kz.

Необходимо отметить, что Ильяс побывал в нокдауне, но сумел восстановиться.

Для Ильяса Хамзина это девятая победа в его профессиональной карьере в ММА, а Луан Сантьяго в шестой раз покинул плетку побежденным. Добавим, что на протяжении всей своей карьеры Хамзин выступает в российском промоушне Russian Cagefighting Championship с 2018 года, и это был его одиннадцатый бой.

Константин Вноровский
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