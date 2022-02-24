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00:25 24.02.2022

Мужчин предупредили о снижении тестостерона после перенесенного COVID-19

Мужчин предупреждают COVID-19 Фото: pixabay
Заражение коронавирусом особенно опасно для мужской половины населения, так как влияет на эндокринную систему и может привести к проблемам с потенцией, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли российские исследователи под руководством профессора Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрия Еникеева в статье, опубликованной в журнале Andrology.

В исследовании приняли участие 44 мужчины с коронавирусом и столько же здоровых добровольцев из контрольной группы. У тех, кто переболел COVID-19 воспаления или же нарушенный кровоток обнаружены не были. В то же время в данной категории испытуемых снизился уровень тестостерона.

Вероятно, что нарушения связаны с тяжелым воспалительным процессом, сопровождающим COVID-19. Профессор Дмитрий Еникеев

Исследовали предупреждают, что указанные последствия могут сохраняться до трех месяцев. Они наблюдаются у четверти больных COVID-19 мужчин.

Отдельно были исследованы ткани умерших от коронавируса мужчин. Специалисты Института клинической морфологии и цифровой патологии препарировали 15 тел. Во всех случаях врачи обнаружили отчетливые изменения в тестикулах, и все они соответствовали общим посмертным изменения в тканях погибших.

Это не опровергает общий вывод исследования, только детализирует, что удар по гормональной системе происходит на пике заболевания. Профессор Дмитрий Еникеев
Константин Вноровский
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