Мужчин предупредили о снижении тестостерона после перенесенного COVID-19

К такому выводу пришли российские исследователи под руководством профессора Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрия Еникеева в статье, опубликованной в журнале Andrology.

В исследовании приняли участие 44 мужчины с коронавирусом и столько же здоровых добровольцев из контрольной группы. У тех, кто переболел COVID-19 воспаления или же нарушенный кровоток обнаружены не были. В то же время в данной категории испытуемых снизился уровень тестостерона.

Вероятно, что нарушения связаны с тяжелым воспалительным процессом, сопровождающим COVID-19. Профессор Дмитрий Еникеев

Исследовали предупреждают, что указанные последствия могут сохраняться до трех месяцев. Они наблюдаются у четверти больных COVID-19 мужчин.

Отдельно были исследованы ткани умерших от коронавируса мужчин. Специалисты Института клинической морфологии и цифровой патологии препарировали 15 тел. Во всех случаях врачи обнаружили отчетливые изменения в тестикулах, и все они соответствовали общим посмертным изменения в тканях погибших.