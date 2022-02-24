06:00 24.02.2022
Власти Франции призвали своих граждан покинуть территорию Украины
Фото: pixabay
Верховная рада 23 февраля поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения в стране. Указ вступил в силу 24 февраля в 04:00 по времени Нур-Султана, сообщает Zakon.kz.
МИД Франции призвал всех своих граждан незамедлительно покинуть территорию Украины, в особенности Харьковский, Луганский и Донецкий регион, сообщает Федеральное агентство новостей.
Власти Франции также рекомендовали всем гражданам, чье пребывание в Украине не имеет веских оснований, покинуть страну.
Верховная рада 23 февраля поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения в стране. Указ вступил в силу 24 февраля в 04:00 по времени Нур-Султана.
Ранее с аналогичными рекомендациями своим гражданам выступили власти Италии.