Власти Франции призвали своих граждан покинуть территорию Украины

МИД Франции призвал всех своих граждан незамедлительно покинуть территорию Украины, в особенности Харьковский, Луганский и Донецкий регион, сообщает Федеральное агентство новостей.

Власти Франции также рекомендовали всем гражданам, чье пребывание в Украине не имеет веских оснований, покинуть страну.

Верховная рада 23 февраля поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения в стране. Указ вступил в силу 24 февраля в 04:00 по времени Нур-Султана.

Ранее с аналогичными рекомендациями своим гражданам выступили власти Италии.