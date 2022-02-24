Зеленский заявил, что украинцы и русские не враги

Глава Украины указал, что украинцы и россияне разные, но это не повод быть врагами, сообщает Газета.ru.

Зеленский также рассказал на русском языке, что пытался связаться с президентом России Владимиром Путиным, «но в ответ – тишина, хотя тишина должна быть на Донбассе».

После этого Зеленский обратился к гражданам России «не как президент, а как гражданин Украины».

Нас с вами разделяют более 2 тыс км границы, вдоль нее стоят ваши войска, почти 200 тыс. солдат, ваше руководство одобрило шаг вперед, на территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте. Владимир Зеленский

Украина не хочет войны и готова к переговорам, заявил Зеленский. По его словам, Украина на данный момент находится вне любых оборонных альянсов, но в случае нападения будет защищаться.