Семь казахстанцев скончались за сутки от COVID-19

На 24 февраля лечение от КВИ продолжают получать 26 249 человек (25 174+ и 1 075 КВИ-), из них в стационарах находятся 3326 пациентов, на амбулаторном уровне – 22 923.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 197 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 88,

на аппарате ИВЛ – 77.