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08:40 24.02.2022

Семь казахстанцев скончались за сутки от COVID-19

КВИ Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 566 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 24 февраля лечение от КВИ продолжают получать 26 249 человек (25 174+ и 1 075 КВИ-), из них в стационарах находятся 3326 пациентов, на амбулаторном уровне – 22 923.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 197 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 88,

  • на аппарате ИВЛ – 77.

COVID-19 Казахстан

Фото: Минздрав РК

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