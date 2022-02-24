08:40 24.02.2022
Семь казахстанцев скончались за сутки от COVID-19
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 566 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 24 февраля лечение от КВИ продолжают получать 26 249 человек (25 174+ и 1 075 КВИ-), из них в стационарах находятся 3326 пациентов, на амбулаторном уровне – 22 923.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 197 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 88,
на аппарате ИВЛ – 77.
Фото: Минздрав РК