09:00 24.02.2022
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в Донбассе, передает Zakon.kz.
Владимир Путин принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Об этом он сообщил в прямом эфире Россия 24.
Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции. Владимир Путин
Он отметил, что в планы России не входит оккупация территорий Украины.
Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой.Владимир Путин
По его словам, весь ход развития событий и анализ информации показывают, что столкновение России с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени.
Должен обратиться к военным Украины: вы давали присягу народу, а не хунте, призываю немедленно сложить оружие и идти домой. Владимир Путин