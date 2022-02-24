Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Владимир Путин принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Об этом он сообщил в прямом эфире Россия 24.

Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции. Владимир Путин

Он отметил, что в планы России не входит оккупация территорий Украины.

Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Владимир Путин

По его словам, весь ход развития событий и анализ информации показывают, что столкновение России с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени.