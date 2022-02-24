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09:42 24.02.2022

Цена нефти Brent поднялась выше $100

нефтяная добыча Фото: pixabay
По итогам торгов, цена апрельского фьючерса нефти Brent достигла $100 за баррель, передает Zakon.kz.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на Лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $100,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 09:21 (по времени Нур-Султана).

По состоянию на 06:25 мск (9:25 по времени Нур-Султана) стоимость Brent выросла на 2,45%, торгуясь на уровне $99,21 за баррель, – сообщает ТАСС.

Стоимость нефти Brent превысила $100 впервые с сентября 2014 года.

Оксана Житникова
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