Цена нефти Brent поднялась выше $100

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на Лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $100,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 09:21 (по времени Нур-Султана).

По состоянию на 06:25 мск (9:25 по времени Нур-Султана) стоимость Brent выросла на 2,45%, торгуясь на уровне $99,21 за баррель, – сообщает ТАСС.

Стоимость нефти Brent превысила $100 впервые с сентября 2014 года.