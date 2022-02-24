Емельяненко победил Монсона в битве на голых кулаках

Итогом 3-раундового поединка стала победа 40-летнего Александра Емельяненко. Бой проходил на голых кулаках, и единогласным решением судей успех отпраздновал российский спортсмен. Для бойцов-ветеранов это их вторая встреча, они дрались 10 лет назад по правилам ММА. Тогда победу удушающим приемом одержал Монсон.

Для меня этот год начался замечательно, с победы. Я постараюсь и дальше вас радовать своими победами и не расстраивать поражениями. Сейчас кулаки залечу во время тренировочного процесса и сообщу, готов ли выступать и драться дальше. Александр Емельяненко

В других поединках основного карда Тимур Слащинин победил Фабио Мальдонадо, Сослан Асбаров нокаутировал Алекса Николсона, Мухамед «Киборг» Колмыков был сильнее Янси Сильвы.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.