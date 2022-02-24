Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:24 24.02.2022

Шавкат Утемисов стал новым членом ЦИК РК

Казахстан, ЦИК РК, новый сотрудник Фото: primeminister.kz
На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты освободили от должности члена Центризбиркома Серика Сыдыкова и на это место избрали нового – экс-мажилисмена Шавката Утемисова, передает корреспондент Zakon.kz.

Сенат прекратил полномочия и освободил от должности члена Центральной избирательной комиссии РК Серика Сыдыкова в связи с поданным заявлением.

На основании п. 81-1 регламента Сената рекомендовать Сенату освободить от должности члена ЦИК Сыдыкова Серика в связи с поданным заявлением. Депутат Сената Владимир Волков

В то же время сенаторы назначили нового члена ЦИК РК. Им стал Шавкат Утемисов.

В соответствии с конституционными нормами кандидатура на должность члена ЦИК выдвигается председателем палаты. Пользуясь этим правом, предлагаю кандидатуру Шавката Утемисова на должность члена ЦИК. Трудовую деятельность он начал учителем сельской школы, работал акимом района, заместителем акима области. Долгие годы был депутатом Мажилиса, активно участвовал в процессе законотворчества. До этого работал руководителем аппарата Министерства экологии, геологии и природных ресурсов. Уверен, что квалификация Шавката Утемисова, большой опыт работы на госслужбе придадут новый импульс работе ЦИК. Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев
Оксана Скибан
Ашимбаев Маулен Казахстан
Ставка утильсбора на автотранспорт и сельхозтехнику будет снижена на 50%
23.02.2022
В МВД прокомментировали информацию об отставке Ерлана Тургумбаева
23.02.2022
Задержан экс-заместитель председателя КНБ РК Марат Осипов
23.02.2022
Криптовалютой пользоваться запрещено – ДУМК
23.02.2022
По делу финпирамид Mudarabah Capital и Astex задержан еще один подозреваемый
23.02.2022
Главная Топ LIVE Все