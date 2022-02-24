10:24 24.02.2022
Шавкат Утемисов стал новым членом ЦИК РК
Фото: primeminister.kz
На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты освободили от должности члена Центризбиркома Серика Сыдыкова и на это место избрали нового – экс-мажилисмена Шавката Утемисова, передает корреспондент Zakon.kz.
Сенат прекратил полномочия и освободил от должности члена Центральной избирательной комиссии РК Серика Сыдыкова в связи с поданным заявлением.
На основании п. 81-1 регламента Сената рекомендовать Сенату освободить от должности члена ЦИК Сыдыкова Серика в связи с поданным заявлением. Депутат Сената Владимир Волков
В то же время сенаторы назначили нового члена ЦИК РК. Им стал Шавкат Утемисов.
В соответствии с конституционными нормами кандидатура на должность члена ЦИК выдвигается председателем палаты. Пользуясь этим правом, предлагаю кандидатуру Шавката Утемисова на должность члена ЦИК. Трудовую деятельность он начал учителем сельской школы, работал акимом района, заместителем акима области. Долгие годы был депутатом Мажилиса, активно участвовал в процессе законотворчества. До этого работал руководителем аппарата Министерства экологии, геологии и природных ресурсов. Уверен, что квалификация Шавката Утемисова, большой опыт работы на госслужбе придадут новый импульс работе ЦИК. Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев