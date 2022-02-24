Шавкат Утемисов стал новым членом ЦИК РК

Сенат прекратил полномочия и освободил от должности члена Центральной избирательной комиссии РК Серика Сыдыкова в связи с поданным заявлением.

На основании п. 81-1 регламента Сената рекомендовать Сенату освободить от должности члена ЦИК Сыдыкова Серика в связи с поданным заявлением. Депутат Сената Владимир Волков

В то же время сенаторы назначили нового члена ЦИК РК. Им стал Шавкат Утемисов.