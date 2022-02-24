В Атырау внепланово проверили качество бензина на заправках Qazaq Oil и «Меркурий»

Журналисты попросили отобрать пробы для проверки из емкостей с наиболее ходовой маркой бензина Аи-92, а также для полноты эксперимента бензин марки Аи-95.

Qazaq Oil – компания, ориентированная на каждого клиента. И довольство нашего клиента – это основа нашей компании. То, как он к нам пришел, с какими эмоциями от нас ушел – все очень важно. И чтобы клиент захотел к нам возвращаться, заправлять свой автомобиль, мы не только совершенствуем сервис, предлагаем широкий ассортимент продуктов и услуг, но и ежемесячно внутри компании проводим проверки качества топлива. Каждая заправка Qazaq Oil проходит контроль качества – от нефтеперерабатывающего завода и до того, как бензин поступит клиенту в автомобиль, – рассказала в беседе с журналистами PR-директор Qazaq Oil Асель Алимханова.

Фото: «Qazaq Oil»

И внеплановая проверка с участием СМИ в Атырау была организована именно для того, чтобы показать открытость компании. Как отметила Алимханова, любому клиенту на автозаправочных станциях Qazaq Oil по первому требованию будет предоставлен сертификат соответствия топлива.

Фото: «Qazaq Oil»

На сегодня у Qazaq Oil по Казахстану работает 377 автозаправочных станций (туда входят и заправки Qazaq Oil Partners – успешно развивающаяся франшиза). Что касается города Атырау, то в данное время здесь имеется двадцать заправок, из которых половина с торговой маркой Qazaq Oil.

Планируется, что в ближайшие два года все бывшие заправки «Казмунайгаз» станут совершенно новыми под брендом Qazaq Oil. Также стоит отметить, что недавно сеть автозаправок «Меркурий» присоединилась к Qazaq Oil, и вскоре пройдет ребрендинг. Будет называться Qazaq Oil, где также будут современные стандарты обслуживания, качественное топливо, предложения по еде и кофе.

Объективности ради стоит отметить, что на сегодня топливный ритейл в стране развивается в конкурентной среде – в Казахстане около четырех тысяч заправок.

Фото: «Qazaq Oil»

В ходе проверки были взяты пробы бензина из резервуара АЗС с трех уровней: нижнего, среднего и верхнего. При этом бензин наливался в две емкости – непосредственно для проверки и для хранения (вторая емкость будет храниться 45 суток для арбитража на случай, если возникнут разногласия в оценке качества бензина). Но перед отбором проб из топливных резервуаров АЗС была проведена процедура определения наличия подтоварный воды в бензине.

Для этого специальный металлический шест (метршток) намазали специальной водочувствительной пастой, а затем опустили в резервуар с бензином. Если бы в емкости с топливом была вода, то место, где на метршток нанесена паста, поменяло бы свой цвет – оно бы покраснело. В нашем случае цвет остался прежним. Для убедительности после замера метршток полили водой, и он действительно покраснел. В сопровождении журналистов отобранные пробы отвезли в лабораторию, которая располагается в черте города (на улице Крупской, за школой №18).

Как рассказал журналистам руководитель лаборатории Асылбек Губайдуллин, в лаборатории проводится «сквозной» контроль – от нефтебазы до АЗС. Кстати говоря, на нефтебазе идет практически ежедневный отбор проб из наливных цистерн, которые пришли с нефтеперерабатывающего завода, и этот бензин также проходит контроль качества.

Фото: «Qazaq Oil»

Кроме того, такую же проверку проходят пробы с топливом, отобранные на автоцистернах (которые развозят его до заправок), а также непосредственно из емкостей на АЗС (ежемесячно). Помимо планового отбора проб, специалисты лаборатории периодически выезжают на внеплановые проверки автозаправочных станций. Там, помимо отбора проб, специалисты лаборатории проверяют на точность оборудование, которое отпускает топливо в бак. Непосредственно в самой лаборатории проводят анализы топлива по различным параметрам, например, на октановое число, фракционный состав, количество серы и воды, а также на температуру замерзания (дизтопливо).

В этой лаборатории я работаю три года, и на моей практике еще ни разу не было, чтобы бензин не соответствовал показателям по октановому числу. Результаты испытаний показывают, что всегда бензин идет «с запасом» по октановому числу. В сети автозаправочных станций Атырау бензин поступает в основном с Атырауского НПЗ. Иногда бывает с Павлодарского завода. Всего через эту лабораторию ежемесячно проверку проходит порядка 300-400 литров различного топлива, – рассказал Асылбек Губайдуллин.

Фото: «Qazaq Oil»

Журналисты дождались результатов проверки качества, которые показали, что октановое число в пробах бензина марки А95 составило 95,7, а в пробах бензина марки А92 – 92,9. Это качественный бензин.