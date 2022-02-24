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10:42 24.02.2022

Курс доллара в пунктах обмена валют вырос до 450 тенге

Тенге, доллар Фото: Zakon.kz
В обменниках Казахстана курс доллара подскочил до 450 тенге, начало торгов на фондовом рынке KASE перенесено, сообщает Zakon.kz

По данным сервиса Kurs.kz на 10:37, в пунктах обмена валют доллары покупают по 443 тенге, продают за 450 тенге.

Тем временем на сайте KASE появилось сообщение о переносе начала торгов на фондовом рынке.

По техническим причинам торги на фондовом рынке KASE будут открыты в 12:00 по времени города Нур-Султана.KASE

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на Лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $100,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 09:21 (по времени Нур-Султана).

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