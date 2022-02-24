Курс доллара в пунктах обмена валют вырос до 450 тенге

По данным сервиса Kurs.kz на 10:37, в пунктах обмена валют доллары покупают по 443 тенге, продают за 450 тенге.

Тем временем на сайте KASE появилось сообщение о переносе начала торгов на фондовом рынке.

По техническим причинам торги на фондовом рынке KASE будут открыты в 12:00 по времени города Нур-Султана. KASE

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на Лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $100,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 09:21 (по времени Нур-Султана).