«АрселорМиттал Темиртау» стала лидером по местному содержанию в закупках

Уточняется, что около 80% из них приходится на закуп у казахстанских поставщиков.

Отчеты по исполнению местного содержания компания предоставляет для размещения на государственных сайтах.

Согласно мониторингу, за 2021 год стальной департамент АО «АрселорМиттал Темиртау» закупил товаров, работ и услуг на 681 млрд тенге. Местное содержание достигло: по товарам – 70,27%, по работам – 94,71%, по услугам – 97,44%.

По угольному департаменту сумма закупок составила 53 млрд тенге. Показатели местного содержания: по товарам – 27,03%, по работам – 93,99%, по услугам – 99,20%.

Политика компании заключается не только в ежегодном увеличении доли отечественных товаров в закупках, но и постоянном расширении списка поставщиков. Тем самым компания способствует развитию малого и среднего бизнеса в регионах своего присутствия.

Для увеличения доли местного содержания «АрселорМиттал Темиртау» заключила меморандум с акиматом Карагандинской области. В него вошли 44 товаропроизводителя региона. По информации областного управления промышленности и индустриально-инновационного развития, по итогам 2021 года объем закупок у местных предприятий превысил 34 млрд тенге, при этом по сравнению с 2020 годом показатели выросли на 9,3%.

По просьбе акимата Карагандинской области был создан кластер «Металлургия и машиностроение». Для всех его участников действует скидка на продукцию компании «АрселорМиттал Темиртау» до 4%. Получая металлопрокат, предприятия производят из нашего металла профлист и профнастил, трубы, бочки для карбида, а также из жести – банки для сыпучих материалов, – рассказал менеджер по координации и развитию казахстанского содержания АО «АрселорМиттал Темиртау» Андрей Блейх.

Благодаря сотрудничеству открылось несколько новых компаний, продукция и услуги которых востребованы компанией «АрселорМиттал Темиртау». Они производят фильтры, гидравлику, пленку, занимаются монтажом светильников.

Кроме того, в поселках Актау и Южный дочернее предприятие компании открыло швейные цеха.

Результат такого сотрудничества – не только рост местного содержания, но и новые рабочие места в регионе.