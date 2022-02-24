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11:39 24.02.2022

В Нур-Султане обменные пункты прекратили продавать доллары и евро

приостановка продажи долларов Фото: Zakon.kz
Обменные пункты в некоторых городах Казахстана приостановили продажу долларов и евро, передает Zakon.kz.

По данным Kurs.kz, столичные обменные пункты только покупают валюту, продажа долларов и евро приостановлена.

продажа валюты

Фото: скриншот

Аналогичная ситуация в Талдыкоргане, костанайские обменники закрылись.

В Алматы, Актобе, Риддере и Шымкенте обменные пункты работают в обычном режиме.

Лариса Черненко
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