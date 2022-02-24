В Нур-Султане обменные пункты прекратили продавать доллары и евро

По данным Kurs.kz, столичные обменные пункты только покупают валюту, продажа долларов и евро приостановлена.

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Аналогичная ситуация в Талдыкоргане, костанайские обменники закрылись.

В Алматы, Актобе, Риддере и Шымкенте обменные пункты работают в обычном режиме.