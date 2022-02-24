11:39 24.02.2022
В Нур-Султане обменные пункты прекратили продавать доллары и евро
Фото: Zakon.kz
Обменные пункты в некоторых городах Казахстана приостановили продажу долларов и евро, передает Zakon.kz.
По данным Kurs.kz, столичные обменные пункты только покупают валюту, продажа долларов и евро приостановлена.
Аналогичная ситуация в Талдыкоргане, костанайские обменники закрылись.
Фото: скриншот
В Алматы, Актобе, Риддере и Шымкенте обменные пункты работают в обычном режиме.
Курс доллара вырос сразу на 15,3 тенге
Новость по теме