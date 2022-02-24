Советы юриста: как вернуть товар или отказаться от заказа через Интернет

Вы вправе отказаться от заказанного дистанционно товара в любое время до его передачи. Поэтому продавец не может настаивать на его получении, так как «заказ уже оформлен», «товар передан в отдел доставки» или по иным причинам. Юридический консультант ПЮК Adilzanger Жаслан Айтмаганбетов

Юрист пояснил, что согласно ст.452 Гражданского кодекса, договор считается исполненным продавцом с момента вручения товара покупателю. Даже после доставки товара ст.454 ГК РК дает право на обмен, возврат товара в течение 14 дней, за исключением ряда товаров.

К товарам, не подлежащим обмену относятся:

лекарственные средства и медицинские изделия; нательное белье; чулочно-носочные изделия; животные и растения; метражные товары, а именно ткани из волокон всех видов, трикотажного и гардинного полотна, меха искусственного, ковровых изделий, нетканых материалов, лент, кружева, тесьмы, проводов, шнуров, кабелей, линолеума, багета, пленки, клеенки; абонентского устройства сотовой связи.

В случае если документ, подтверждающий факт приобретения товара, был утерян или по каким-либо причинам не выдан потребителю, то обмен или возврат товара должен быть произведен, если потребитель докажет факт покупки у данного продавца (изготовителя). Юридический консультант ПЮК Adilzanger Жаслан Айтмаганбетов

Что сделать, чтобы продавец принял товар обратно

Закон о защите прав потребителей гласит, что товар надлежащего качества может быть возвращен по требованию покупателя об обмене либо возврате товара в течение 14 дней, если он не удовлетворяет по каким-то причинам. Но при этом товар не должен быть в употреблении, сохранены его потребительские свойства и имеются доказательства приобретения его у данного продавца.

Продавца необходимо уведомить в письменном виде претензией в течении 14 дней, если в устном порядке он отказал в обмене либо возврате денежных средств.

Претензия может быть направлена в том числе и в электронном виде. В случае отказа выполнения законных требований потребитель обращается в уполномоченный орган, комитет по защите прав потребителей, а далее в суд.