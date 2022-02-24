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Законодательство РК
11:55 24.02.2022

Советы юриста: как вернуть товар или отказаться от заказа через Интернет

как вернуть товар Фото: Zakon.kz
Юридический консультант ПЮК Adilzanger Жаслан Айтмаганбетов рассказал, можно ли отказаться от покупки, сделанной через Интернет, и вернуть не подошедший товар, передает Zakon.kz.
Вы вправе отказаться от заказанного дистанционно товара в любое время до его передачи. Поэтому продавец не может настаивать на его получении, так как «заказ уже оформлен», «товар передан в отдел доставки» или по иным причинам. Юридический консультант ПЮК Adilzanger Жаслан Айтмаганбетов

Юрист пояснил, что согласно ст.452 Гражданского кодекса, договор считается исполненным продавцом с момента вручения товара покупателю. Даже после доставки товара ст.454 ГК РК дает право на обмен, возврат товара в течение 14 дней, за исключением ряда товаров.

К товарам, не подлежащим обмену относятся:

  1. лекарственные средства и медицинские изделия;

  2. нательное белье;

  3. чулочно-носочные изделия;

  4. животные и растения;

  5. метражные товары, а именно ткани из волокон всех видов, трикотажного и гардинного полотна, меха искусственного, ковровых изделий, нетканых материалов, лент, кружева, тесьмы, проводов, шнуров, кабелей, линолеума, багета, пленки, клеенки;

  6. абонентского устройства сотовой связи.

В случае если документ, подтверждающий факт приобретения товара, был утерян или по каким-либо причинам не выдан потребителю, то обмен или возврат товара должен быть произведен, если потребитель докажет факт покупки у данного продавца (изготовителя).Юридический консультант ПЮК Adilzanger Жаслан Айтмаганбетов

Что сделать, чтобы продавец принял товар обратно

Закон о защите прав потребителей гласит, что товар надлежащего качества может быть возвращен по требованию покупателя об обмене либо возврате товара в течение 14 дней, если он не удовлетворяет по каким-то причинам. Но при этом товар не должен быть в употреблении, сохранены его потребительские свойства и имеются доказательства приобретения его у данного продавца.

Продавца необходимо уведомить в письменном виде претензией в течении 14 дней, если в устном порядке он отказал в обмене либо возврате денежных средств.

Претензия может быть направлена в том числе и в электронном виде. В случае отказа выполнения законных требований потребитель обращается в уполномоченный орган, комитет по защите прав потребителей, а далее в суд.

Лариса Черненко
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