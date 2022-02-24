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12:41 24.02.2022

Овечкин установил новый рекорд в истории НХЛ

хоккей, рекорд, НХЛ Фото: Instagram/capitals
Капитан и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил уникальный рекорд. Россиянин стал единственным хоккеистом в истории североамериканской лиги, который забросил минимум 30 шайб в 16 сезонах подряд за один клуб, сообщает Zakon.kz.

Данный показатель стал рекордным после матча «Нэшвилл Предаторз» и «Вашингтон Кэпиталз», который прошел на домашнем стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле, передает NBC Sports. Столичная команда в этом поединке выиграла со счетом 4:1 благодаря дублю Александра Овечкина. Две шайбы стали 30-й и 31-й в нынешнем сезоне.

Стоит отметить, что 17 сезонов подряд более 30 голов ранее забивал Майк Гартнер. Но разница в том, что американец за это время играл в составе пяти разных коллективов.

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