Овечкин установил новый рекорд в истории НХЛ

Данный показатель стал рекордным после матча «Нэшвилл Предаторз» и «Вашингтон Кэпиталз», который прошел на домашнем стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле, передает NBC Sports. Столичная команда в этом поединке выиграла со счетом 4:1 благодаря дублю Александра Овечкина. Две шайбы стали 30-й и 31-й в нынешнем сезоне.

Стоит отметить, что 17 сезонов подряд более 30 голов ранее забивал Майк Гартнер. Но разница в том, что американец за это время играл в составе пяти разных коллективов. Стоит отметить, что 17 сезонов подряд более 30 голов ранее забивал Майк Гартнер. Но разница в том, что американец за это время играл в составе пяти разных коллективов.

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