Умирзак Шукеев поручил улучшить инфраструктуру Шардары

Также обсуждены итоги социально-экономического развития района за 2021 год. Даны поручения ответственным лицам.

В прошлом году в Шардаринском районе было производство промышленной продукции на 12 млрд тенге, в основной капитал привлечены инвестиции более 30 млрд. тенге и были увеличены на 1,5%. В рамках госпрограммы «Еңбек» в 2021 году планировалось привлечь 3600 человек, задействовано было порядка 4 тыс. человек. В 2021 году в районе отремонтировано 35 улиц протяженностью 20 км, ведутся работы по газоснабжению и водоснабжению. В целом на 2019-2024 годы планируется газификация 17 населенных пунктов.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Аким области Умирзак Шукеев положительно оценил работу в районе. Поручил кардинально решить вопрос обеспечения качественной питьевой водой. Для этого будет начата поставка подземных вод «Тастанбек» с достаточным запасом воды в 34 км от города. В связи с этим в прошлом году в ходе рабочей поездки в Шардаринский район аким области поручил разработать плана данного проекта. На разработку проектно-сметной документации из местного бюджета выделено 30 млн. тенге. Качество воды проверено неоднократно. Новый проект планируется запустить до конца года и полностью реализовать в следующем году.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Глава региона, ориентируясь на социально-экономическое развитие района, дал поручения по увеличению производства, созданию рабочих мест, усилению поддержки сельского хозяйства, диверсификации посевов и другим вопросам. Кроме того, он поручил контролировать работу майнинговой компании, которая использует мощность электростанции в Шардаре, и закрыть ее, если это противоречит закону.

В целом есть проделанная работа и хорошие показатели. Однако необходимо усилить работу по обеспечению занятости населения, созданию рабочих мест. Во-вторых, остро стоит вопрос регулирования цен на поливную водную воду, поставляемую крестьянам. Нужно действовать решительно и принимать конкретные решения. Поручаю ускорить работу по обеспечению города Шардара канализацией, газу, питьевой воде, улучшению общей инфраструктуры, – сказал Умирзак Шукеев.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В Шардаринском районе Туркестанской области малым предпринимательством занимаются более 10 тысяч человек. Произведено продукции на 33 млрд тенге. По предоставленным данным акима Шардаринского района К.Жолдыбая, в прошлом году для поддержки предпринимателей и крестьян было профинансировано почти 300 проектов через кредитные организации и банки второго уровня.

Валовая продукция сельского хозяйства составило более 45 млрд тенге. В прошлом году аграрии засеяли сельскохозяйственные культуры на площади почти 60 тыс. га и получили богатый урожай.