В Казахстане утвердили правила ведения кадастра особо охраняемых природных территорий

Государственный кадастр содержит систему данных о правовом статусе особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Казахстане, их местонахождении, размерах и границах, географических координатах, количественной и качественной характеристике объектов государственного природно-заповедного фонда, экологической, научной, историко-культурной, рекреационной ценности, видах режима охраны, целевом использовании и разрешенных видах деятельности.

Кадастровое дело оформляется на каждую территорию отдельно и включает:

решение правительства Казахстана или областных (городов республиканского значения, столицы) исполнительных органов о создании ООПТ; паспорт ООПТ; естественно-научное и технико-экономическое обоснование создания или расширения ООПТ; положительное заключение государственной экологической экспертизы на естественно-научное и технико-экономическое обоснования создания или расширения ООПТ; сведения уполномоченных госорганов об отражении ООПТ в госкадастрах природных ресурсов; перечень объектов государственного природно-заповедного фонда, выявленных на данной ООПТ.

Каждой ООПТ, вносимой в республиканскую кадастровую книгу, присваивается кадастровый номер. Этим же номером идентифицируется кадастровое дело.

Государственный кадастр ведется на бумажном и электронном носителях с использованием электронных систем сбора, обработки и хранения информации.

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 6 марта 2022 года.