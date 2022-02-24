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Законодательство РК
12:56 24.02.2022

В Казахстане утвердили правила ведения кадастра особо охраняемых природных территорий

Кадастровый реестр по природным территориям Фото: Zakon.kz
Министр экологии, геологии и природных ресурсов приказом от 21 февраля 2022 года утвердил Правила ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий РК, сообщает Zakon.kz.

Государственный кадастр содержит систему данных о правовом статусе особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Казахстане, их местонахождении, размерах и границах, географических координатах, количественной и качественной характеристике объектов государственного природно-заповедного фонда, экологической, научной, историко-культурной, рекреационной ценности, видах режима охраны, целевом использовании и разрешенных видах деятельности.

Кадастровое дело оформляется на каждую территорию отдельно и включает:

  1. решение правительства Казахстана или областных (городов республиканского значения, столицы) исполнительных органов о создании ООПТ;

  2. паспорт ООПТ;

  3. естественно-научное и технико-экономическое обоснование создания или расширения ООПТ;

  4. положительное заключение государственной экологической экспертизы на естественно-научное и технико-экономическое обоснования создания или расширения ООПТ;

  5. сведения уполномоченных госорганов об отражении ООПТ в госкадастрах природных ресурсов;

  6. перечень объектов государственного природно-заповедного фонда, выявленных на данной ООПТ.

Каждой ООПТ, вносимой в республиканскую кадастровую книгу, присваивается кадастровый номер. Этим же номером идентифицируется кадастровое дело.

Государственный кадастр ведется на бумажном и электронном носителях с использованием электронных систем сбора, обработки и хранения информации.

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 6 марта 2022 года.

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