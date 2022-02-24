В Казахстане утвердили правила ведения кадастра особо охраняемых природных территорий
Государственный кадастр содержит систему данных о правовом статусе особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Казахстане, их местонахождении, размерах и границах, географических координатах, количественной и качественной характеристике объектов государственного природно-заповедного фонда, экологической, научной, историко-культурной, рекреационной ценности, видах режима охраны, целевом использовании и разрешенных видах деятельности.
Кадастровое дело оформляется на каждую территорию отдельно и включает:
решение правительства Казахстана или областных (городов республиканского значения, столицы) исполнительных органов о создании ООПТ;
паспорт ООПТ;
естественно-научное и технико-экономическое обоснование создания или расширения ООПТ;
положительное заключение государственной экологической экспертизы на естественно-научное и технико-экономическое обоснования создания или расширения ООПТ;
сведения уполномоченных госорганов об отражении ООПТ в госкадастрах природных ресурсов;
перечень объектов государственного природно-заповедного фонда, выявленных на данной ООПТ.
Каждой ООПТ, вносимой в республиканскую кадастровую книгу, присваивается кадастровый номер. Этим же номером идентифицируется кадастровое дело.
Государственный кадастр ведется на бумажном и электронном носителях с использованием электронных систем сбора, обработки и хранения информации.
Полный текст документа можно посмотреть здесь.
Приказ вводится в действие с 6 марта 2022 года.