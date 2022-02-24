Аквакомплекс Hawaii отмечает десятилетие

Aquapark Hawaii впервые порадовал гостей, открыв свои двери в 2012 году в крупнейшем молле страны «Апорт», что подчеркнуло уникальность молла, собрав все возможные форматы развлечений как для жителей города, так и для гостей.

Aquapark Hawaii – это бесконечное тропическое лето круглый год! Общая площадь всего комплекса Hawaii, Miami Aquapark & SPA – 35 000 кв. м. Располагает уникальным волновым морем с 14-ю видами волн, интерактивной водной зоной, самым большим SPA-центром в стране Miami SPA с семью видами саун, а также барами и ресторанами. 12 открытых и закрытых горок для взрослых и детей.

Фото: Hawaii

Общая протяженность – более 800 метров. Атмосфера курортного отпуска в аквакомплексе царит каждый день, аниматоры проводят программы, включающие в себя: водную аэробику, zumba, мастер-классы и игры для детей и взрослых. Каждые выходные проводятся яркие шоу-программы, выступление гостей из Кубы, розыгрыши и сюрпризы.

Для любителей спокойного отдыха и релакса для тела Miami SPA предлагает более 50 спа-процедур с профессиональными массажистами и косметологами.

Фото: Hawaii

Аквапарк Hawaii был удостоен награды международной премии Golden Pony как лучший развлекательный проект среди стран СНГ.

Альтернатива горячим источникам

Ежегодно, изучая потребности гостей, аквакомплекс продолжает совершенствоваться и применять международный опыт курортов и туристических мест. Так, в 2020 году были открыты всесезонные термальные бассейны под открытым небом с температурой воды +38 из собственных артезианских источников. Теперь жители Алматы могут, не выезжая из города, отдыхать в термальных источниках. При бассейнах имеются сауны с хвойной терапией, что оказывает очень хорошее воздействие на иммунитет.

Фото: Hawaii

Новейшая система фильтрации и очистки воды. Безопасность

Для всех бассейнов вода подается из собственных артезианских скважин. Технология очистки основана на использовании озона и современной восьмиступенчатой системы фильтрации воды по испанскому стандарту. Каждые четыре часа во всех бассейнах производится полная фильтрация воды, полностью обновляется – за сутки. Еженедельно проводится анализ качества воды в специальных лабораториях, что может гарантировать отсутствие болезнетворных микроорганизмов.

Фото: Hawaii

Безопасность является одной из самых главных ценностей компании. На территории аквакомплекса ежедневно работают более 40 высококвалифицированных спасателей.

Ежедневно с ними проводятся тренировки и обучение, каждую неделю сдаются аттестации по всем стандартам безопасности.

Постоянные акции и тарифы:

Бесплатный вход для детей ростом до 110 см и именинников.

Имеется скидка – 20% на вход в аквапарк для многодетных семей и пенсионеров.

Действующая акция «Отдых по системе «Все включено»:

Вход в аквапарк.

Вход в SPА-центр.

Блюда по специальному меню (на выбор).

20% скидка на все спа-процедуры.

Полная стоимость услуг по акции для взрослых – всего 9990 тенге, для детей – 5990 тенге.

Входной билет для детей на полный день в аквапарк – 4590 тг.

Входной билет для взрослых на полный день в аквапарк – 6690 тг.

В Miami SPA билеты оплачиваются дополнительно.

Вход в спа-центр – 2490 тг.

27 февраля аквакомплекс Hawaii, Miami Aquapark & SРА приглашает на торжественное празднование юбилея. C подробной информацией о программе мероприятия можно ознакомиться на сайте или в социальных сетях @miami_hawaii_aquapark

Адрес аквакомплекса Hawaii, Miami Aquapark & SРА: Алматы, пр. Райымбека, Aport mall. Дополнительная информация по телефону: +7 (727) 312 17 37.

Развлечения доступны для гостей семь дней в неделю с 10.00 до 22.00 круглый год.

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