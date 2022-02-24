Придать дачным массивам сельский статус попросила депутат

В результате отсутствия доступного жилья происходит стихийное заселение десятков тысяч сельчан в дачные массивы, расположенные в границах больших городов и пригородах. Эти территории юридически не принадлежат конкретным населенным пунктам, а сколько там реально проживает людей – официальная статистика отсутствует. В частности, по данным акиматов, количество дачных участков в Нур-Султане – более 12 тысяч, в Алматы – более 26 тысяч, в Шымкенте – более 17 тысяч участков. Депутат Сената Парламента РК Ольга Булавкина

Она добавила, что проживание в дачных массивах также характерно для областных центров.

В Усть-Каменогорске – 184 дачных массива, в 102 из которых проживает более 13,5 тысячи человек, в Семее в 11 дачных массивах проживает около 20 тысяч. Как правило, во многих дачных домах нет газа, централизованного водоснабжения, в некоторых районах нет света. Электросети, большая часть которых была возведена в середине прошлого века, не справляется с постоянно возрастающей нагрузкой. Из-за замыканий происходят возгорания, последствия которых наносят большой материальный ущерб и приводят к гибели людей. Сенатор Ольга Булавкина

По ее словам, большой проблемой в межсезонье и зимнее время становится отсутствие дорог –дети не могут добраться до школ, а к домам дачников – службы скорой помощи и спасатели.

Для решения указанных проблем парламентарий призвала правительство рассмотреть вопрос придания правового статуса сельского населенного пункта территориям дачных массивов и включения их в программу развития территорий.

Важно провести анализ ситуации в дачных массивах, на территории дачных строений, садоводческих товариществ и кооперативов. Это нужно для определения реального количества постоянно проживающего там населения и степени удовлетворения их социальных потребностей. В соответствии с законодательством следует предусмотреть вопрос придания правового статуса сельского населенного пункта территориям дачных массивов, расположенных за пределами населенных пунктов. Депутат Сената Парламента РК Ольга Булавкина

Также она отметила необходимость составления карты социально-экономических характеристик населения, проживающего на данных территориях, для определения уровня образования и профессиональной подготовки, а также распределения трудовых ресурсов по отраслям занятости.