13:26 24.02.2022
Придать дачным массивам сельский статус попросила депутат
Фото: Zakon.kz
На пленарном заседании Сената Парламента РК депутат Ольга Булавкина обратила внимание правительства на проблемы казахстанцев, живущих в дачных массивах, передает корреспондент Zakon.kz.
В результате отсутствия доступного жилья происходит стихийное заселение десятков тысяч сельчан в дачные массивы, расположенные в границах больших городов и пригородах. Эти территории юридически не принадлежат конкретным населенным пунктам, а сколько там реально проживает людей – официальная статистика отсутствует. В частности, по данным акиматов, количество дачных участков в Нур-Султане – более 12 тысяч, в Алматы – более 26 тысяч, в Шымкенте – более 17 тысяч участков.Депутат Сената Парламента РК Ольга Булавкина
Она добавила, что проживание в дачных массивах также характерно для областных центров.
В Усть-Каменогорске – 184 дачных массива, в 102 из которых проживает более 13,5 тысячи человек, в Семее в 11 дачных массивах проживает около 20 тысяч. Как правило, во многих дачных домах нет газа, централизованного водоснабжения, в некоторых районах нет света. Электросети, большая часть которых была возведена в середине прошлого века, не справляется с постоянно возрастающей нагрузкой. Из-за замыканий происходят возгорания, последствия которых наносят большой материальный ущерб и приводят к гибели людей.Сенатор Ольга Булавкина
По ее словам, большой проблемой в межсезонье и зимнее время становится отсутствие дорог –дети не могут добраться до школ, а к домам дачников – службы скорой помощи и спасатели.
Для решения указанных проблем парламентарий призвала правительство рассмотреть вопрос придания правового статуса сельского населенного пункта территориям дачных массивов и включения их в программу развития территорий.
Важно провести анализ ситуации в дачных массивах, на территории дачных строений, садоводческих товариществ и кооперативов. Это нужно для определения реального количества постоянно проживающего там населения и степени удовлетворения их социальных потребностей. В соответствии с законодательством следует предусмотреть вопрос придания правового статуса сельского населенного пункта территориям дачных массивов, расположенных за пределами населенных пунктов.Депутат Сената Парламента РК Ольга Булавкина
Также она отметила необходимость составления карты социально-экономических характеристик населения, проживающего на данных территориях, для определения уровня образования и профессиональной подготовки, а также распределения трудовых ресурсов по отраслям занятости.