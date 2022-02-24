Visa и новый платежный сервис GPay дарят казахстанцам подарки до 1 марта

Главные достоинства нового платежного сервиса – это его простота и надежность. Установив приложение Gpay, казахстанцы смогут и дальше пользоваться всеми плюсами карт Visa, а главное – по-прежнему чувствовать себя в финансовой безопасности. Важно отметить, что Gpay не только технологичен, но и универсален – сервис совместим со всеми устройствами Android, способными выполнять функцию платежного терминала.

Но этим удовольствие от использования GРay в Казахстане не ограничивается. До конца февраля каждый обладатель карты Visa, оплативший свою покупку дороже 2 500 тенге в McDonald's с помощью Gpay, получит в подарок порцию фирменных стрипсов. Ждут подарки и клиентов сети магазинов Mon Amie – при оплате картой Visa покупки через Google Paу от 7 000 тенге вы получите сертификат на 3000 тенге. Кроме того, комплимент от сети кофеен Marrone Rosso получит каждый, кто оплатит американо или капучино картой Visa через GPaу, а покупателей на сумму от 5 000 тенге в магазинах сети froot.kz ждет скидка 5% и комплимент.

Казахстанцы уже оценили удобство и простоту использования Gpay в обычной жизни. В качестве тест-драйва новинки компания Visa провела необычный, а главное – веселый и захватывающий шопинг-спринт в четырех городах Казахстана: в Алматы, Караганде, Нур-Султане и Шымкенте. Для участия в забеге по магазинам сети Magnum с помощью конкурса в соцсетях было отобрано 19 участников. Победителям предлагался целый гипермаркет, пустая тележка – и возможность за пять минут наполнить ее продуктами на свой вкус.

Класть в тележку можно было любые понравившиеся продукты, посуду, игрушки, канцтовары, товары для дома – ограничение стояло лишь на алкогольные, никотиносодержащие продукты и детское питание. Для оплаты покупок участникам выдали телефоны с приложением Google Pay и безлимитной картой Visa.

Фото: Visa

Все товары, попавшие в тележку во время забега, его участники получили в качестве приза. По итогам шопинг-спринта самый быстрый и хваткий покупатель был найден в Шымкенте – содержимое его продуктовой тележки «потянуло» на сумму 915 121 тенге. По словам поучаствовавших в конкурсе казахстанцев, все они испытали за время спринта массу отличных эмоций, а главное – увидели процесс шопинга с неожиданно спортивной стороны.

Партнерский материал