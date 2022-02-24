Новый законопроект о защите прав потребителей разработан в Казахстане

Также разработана концепция к проекту закона.

Как отмечают разработчики документа, развитие рыночной экономики актуализирует проблемы защиты прав потребителей на рынке товаров, работ и услуг.

Вместе с тем потребители нуждаются в особом внимании государства в силу того, что в отличие от предпринимателей они не являются профессиональным участником рынка и без социальной, административной и правовой поддержки не могут в полной мере обеспечить защиту своих прав и законных интересов.

В документе приводится статистика, что только за первое полугодие 2021 года общественными объединениями защиты прав потребителей рассмотрено 6138 обращений, из которых 5261 разрешено в досудебном порядке. За этот период общественными объединениями возращено потребителям более 94 млн тенге.

Однако, отмечают в комитете, в деятельности такого эффективного спутника уполномоченного органа по защите прав потребителей есть свои вопросы. На сегодняшний день общественная система защиты прав потребителей включает в себя только общественные объединения потребителей, которые являются неправительственными организациями.

В Казахстане зарегистрировано 66 общественных объединений потребителей, из них фактически функционируют только 40. Сами общественные объединения потребителей показывают, что проблема финансирования их деятельности так и не нашла своего разрешения, что не позволяет им в должной мере реализовывать общественную защиту прав потребителей. Это приводит к нехватке и даже отсутствию квалифицированных кадров, слабому техническому и материальному оснащению, что ведет к отсутствию возможности оказания объединениями потребителей эффективной помощи потребителям. Концепция законопроекта

Как отмечается, механизмы защиты прав потребителей, касающиеся деятельности общественных объединений, подлежат концептуальной переоценке при существенной поддержке со стороны государства.

В целом, для решения существующих проблем в этой сфере предлагается:

актуализация и совершенствование законодательства в сфере защиты прав потребителей; совершенствование трехступенчатого алгоритма рассмотрения жалоб потребителей; распространение базовых принципов закона на сферы коммунальных, транспортных, медицинских, туристских услуг, услуг связи и иных услуг, оказываемых субъектами предпринимательства. установление четкого правового регулирования продажи товара при дистанционном способе, включающего в себя:

предоставление потребителю возможности реализовать право на расторжение договора до вступления в физическое владение товаром (с обязательным информированием потребителя до заключения договора о возможных расходах, если они предусмотрены условиями договора, связанных с доставкой товара);

установление реестра добросовестных продавцов в электронной торговле;

регулирование возврата денежных средств потребителю при отказе продавца вернуть их;

применение электронными торговыми площадками мер к продавцам за несоблюдение требований законодательства о защите прав потребителей;

предоставление потребителю электронными торговыми площадками возможности ознакомиться со всеми ценовыми предложениями на товар;

указание срока доставки товара;

введение понятия «электронная торговая площадка» и порядка ее деятельности.

Целями принятия законопроекта являются:

институциональное усиление системы защиты прав потребителей за счет законодательного закрепления института Национальной ассоциации общественных объединений потребителей и института омбудсмена по защите прав потребителей; четкая регламентация алгоритма защиты прав потребителей; сокращение исков, поступающих в судебные органы, за счет усиления механизма до- и внесудебного урегулирования потребительских споров, но в то же время безусловная реализация конституционной возможности судебной защиты прав потребителей за счет уточнения такого механизма; установление базовых принципов, на которых будет строиться законодательное регулирование защиты прав потребителей во всех сферах услуг; формирование целостной, эффективной и понятной для населения системы защиты прав потребителей; актуализация закона на основе международного опыта в сфере защиты прав потребителей; повышение доверия населения к институтам государственной власти; повсеместное повышение правовой грамотности потребителей и их потребительской активности в случае нарушения их прав; более активное вовлечение в процесс защиты прав потребителей гражданского общества в лице общественных объединений потребителей.

Полный текст документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 18 марта.