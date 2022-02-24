«Альфа-Банк Казахстан» получил подтверждение рейтингов от международных агентств

Подтверждение рейтинга «Альфа-Банк Казахстан» отражает собственную финансовую устойчивость, а именно высокую прибыльность и значительный запас капитала. Среди благоприятных факторов также отмечается стабильное фондирование и существенный уровень ликвидности.

Следует отметить, что в 2021 году «Альфа-Банк» получил несколько крупных наград от международных агентств, таких как Asia Money, Global Finance, The Banker. Признание банка со стороны авторитетных агентств означает, что банк стабилен, имеет хорошие финансовые показатели и непрерывно разрабатывает удобные банковские продукты.

Сегодня «Альфа-Банк Казахстан» открывает двери своего нового отделения в современном дизайне в городе Шымкенте. Отделение оснащено коворкинг-пространством, поэтому в новом офисе «Альфы» можно не только совершать банковские операции, но и организовывать встречи с партнерами и клиентами. В отделении будут предоставлены услуги как для физических, так и для юридических лиц. А для премиальных клиентов предусмотрен отдельный Private кабинет, где создана комфортная обстановка для обсуждения деловых вопросов и бизнес-идей.

В марте современное новое отделение будет открыто и в городе Актобе.

«Альфа-Банк Казахстан» является одним из крупных частных банков и представлен на рынке Казахстана более 27 лет. Банк входит в частную международную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. со штаб-квартирой в Люксембурге.

*Лицензия АРРФР № 1.2.61/237 от 03.02.2020.